Μουζέτι: «Όμορφη πόλη η Αθήνα, στόχος είναι πάντα ο τίτλος»

Ο Λορέντζο Μουζέτι ταξίδεψε την τελευταία στιγμή στην Αθήνα και θέλει τον τίτλο στο Hellenic Championship για να εξασφαλίσει μια θέση στο ATP Finals στο Τορίνο.

«Ήταν μια καταπληκτική σεζόν μέχρι τώρα», είπε στο σάιτ της ATP ο 23χρονος Ιταλός, Νο.9 στον κόσμο. «Αν κοιτάξω πίσω σε όλα τα επιτεύγματα και τους στόχους που πετύχαμε φέτος, είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Και φυσικά υπάρχει ακόμα ένας στόχος για τον οποίο μιλάω. Θα δούμε μετά από αυτήν την εβδομάδα τι θα συμβεί, αλλά είμαι εδώ και γι’ αυτό, για να προσπαθήσω να πάρω τη θέση».

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι κάτι εύκολο. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι πολύ τους υπολογισμούς, αλλά ξέρω ότι πρέπει να κερδίσω το τουρνουά για να είμαι σίγουρος για το Τορίνο. Ο στόχος είναι πάντα να κερδίσω το τουρνουά, οπότε ο στόχος δεν αλλάζει πολύ. Φυσικά θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτες που είναι πολύ δυνατοί σε αυτή την επιφάνεια. Θα προσπαθήσω να παίζω έναν αγώνα τη φορά και να το βλέπω όπως κάθε άλλο τουρνουά».

Σε ό,τι αφορά το Telekom Center, o Moυζέτι είπε τα εξής: «Έπαιξα το πρωί στην αρένα και τη δοκίμασα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή, πολύ μεγάλη για ένα τουρνουά 250. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ωραία και ελπίζω να είναι γεμάτη από κόσμο».

Ο Ιταλός μίλησε και για την Αθήνα: «Είναι μια όμορφη πόλη με πολλά ιστορικά μέρη, τα οποία θα ήθελα να επισκεφθώ αν έχω την ευκαιρία».

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Είναι επίσης μια ωραία ευκαιρία για εμάς να έχουμε μια τελευταία εβδομάδα [με βαθμούς που μετρούν για το Race]. Θα είναι η τελευταία χρονιά που αυτή η εβδομάδα θα μετράει για το Race, γιατί από του χρόνου το Paris Masters θα είναι το όριο για το Race. Ας την κάνουμε να μετρήσει αυτή την εβδομάδα».

Ο Μουζέτι θα κάνει αύριο (5/11) πρεμιέρα στην Αθήνα και ο πρώτος αντίπαλός του είναι ο Σταν Βαβρίνκα.