Το απόγευμα της Τρίτης η πρεμιέρα του Νόλε

Ο θρυλικός τενίστας θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με τον Χιλιανό Aλεχάντρο Ταμπίλο και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.
O νικητής του ματς θα παίξει στους «8» με Έλιοτ Σπιτζίρι ή Νούνο Μπόρζες.
Την προσπάθειά τους θα ξεκινήσουν αύριο και τα αδέρφια Τσιτσιπά (Παύλος-Πέτρος), που θα μονομαχήσουν με τους Κίρκοβ (ΗΠΑ)/Στίβενς (Ολλανδία) στον πρώτο γύρο.
Athens ATP 250 Order of play - Tuesday, November 04, 2025 pic.twitter.com/CYKiSBb2ws— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 3, 2025