Το απόγευμα της Τρίτης η πρεμιέρα του Νόλε

Αύριο (4/11) στις 18.00 θα ξεκινήσει την πορεία του στο Hellenic Championship o Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο θρυλικός τενίστας θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με τον Χιλιανό Aλεχάντρο Ταμπίλο και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.

O νικητής του ματς θα παίξει στους «8» με Έλιοτ Σπιτζίρι ή Νούνο Μπόρζες.

Την προσπάθειά τους θα ξεκινήσουν αύριο και τα αδέρφια Τσιτσιπά (Παύλος-Πέτρος), που θα μονομαχήσουν με τους Κίρκοβ (ΗΠΑ)/Στίβενς (Ολλανδία) στον πρώτο γύρο.