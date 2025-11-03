Τζόκοβιτς στο SDNA: «Στην Ελλάδα έχουμε περισσότερο χρόνο ως οικογένεια»

Το SDNA συνάντησε τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο Telekom Center Αthens και μίλησε μαζί του για τη μετακόμισή του στην Ελλάδα, αλλά και για τους λόγους που συνεχίζει να παίζει τένις στα 38 του χρόνια.

Ούτε στα πιο τρελά όνειρά μας... Ο Νόλε όχι μόνο θα παίξει τένις για πρώτη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό, αλλά θα παίξει και στη... νέα έδρα του, καθώς εδώ και δύο μήνες έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Μια απόφαση που εξέπληξε όλο τον κόσμο και φαίνεται ότι δεν ήταν κάτι που σχεδίαζε εδώ και πολύ καιρό ο τενίστας από το Βελιγράδι. Και μέχρι τώρα το τεστ είναι θετικό... Πάντα, άλλωστε, ήταν αγαπητός στη χώρα μας και τα αισθήματα είναι ξεκάθαρα αμοιβαία!

Το καλό για... όλους, πάντως, είναι ότι ο Σέρβος δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και έχει πολλούς λόγους!

Αρχικά του είπαμε ότι μας... αιφνιδίασε με την απόφασή να μετακομίσει στην Αθήνα. «Δεν ήταν κάτι που σχεδίαζα πολύ καιρό, για να είμαι ειλικρινής», απάντησε χαμογελαστός. «Στην πραγματικότητα, τα δύο τελευταία χρόνια συνέβησαν πράγματα, άλλαξαν αποφάσεις στη ζωή μας ιδιωτικά και επαγγελματικά. Αλλά είναι εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Έχουμε δύο μικρά παιδιά και προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε και να βρίσκουμε το καλύτερο περιβάλλον και για εκείνα. Διότι αυτή είναι η προτεραιότητα, πώς τα παιδιά θα μεγαλώσουν στο πιο ωφέλιμο για εκείνα περιβάλλον για την ψυχολογική, σωματική και συναισθηματική υγεία τους. Να είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου αισθανόμαστε ότι έχουμε περισσότερο χρόνο ως οικογένεια, ιδιωτικά».

Για την ώρα ο Νόλε φαίνεται απόλυτα ικανοποιημένος από την εμπειρία του στη χώρα μας. «Tους δύο τελευταίους μήνες δοκιμάζουμε τη ζωή στην Ελλάδα και τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Αισθανόμαστε ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι, οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί, γενναιόδωροι και φιλικοί προς εμάς. Την ίδια στιγμή, όμως, νιώθουμε ως οικογένεια ότι έχουμε χρόνο να κάνουμε πράγματα που μας φέρνει πιο κοντά».

Τον ρωτήσαμε στη συνέχεια πόσο δύσκολο ήταν να να γυρίσει τον διακόπτη μετά τη συγκλονιστική στιγμή της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου, με την οποία ολοκλήρωσε την πλούσια συλλογή του. «Καλή ερώτηση... Πολλοί νόμιζαν ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, θα ολοκλήρωνα την καριέρα μου. Δεν παίζω, ωστόσο, τένις μόνο για τα επιτεύγματα. Προφανώς τα επιτεύγματα αποτελούν μεγάλο μέρος του κινήτρου μου, όμως παίζω τένις και επειδή πραγματικά απολαμβάνω τον ανταγωνισμό. Απολαμβάνω τη διαδικασία και τι φέρνει το τένις σε εμένα προσωπικά, στην οικογένειά μου, αλλά και το τι φέρνω εγώ στο τένις, όσο παραμένω ενεργός επαγγελματίας παίκτης».

Είναι η αγάπη και το ενδιαφέρον για το άθλημα, όμως είναι και πολλοί άλλοι λόγοι που τον κρατούν στα γήπεδα. «Γνωρίζω ότι όσο αγωνίζομαι θα υπάρχει και προσοχή από τον κόσμο του τένις. Το ξέρω αυτό και έχω την ευθύνη, αλλά δεν με πειράζει, το απολαμβάνω. Απολαμβάνω να συνεισφέρω στην ευημερία, στη δημοφιλία και εξέλιξη του αθλήματός μας. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που είναι ιδιωτικοί και λεπτοί για εμένα, αλλά και επιχειρηματικοί λόγοι. Υπάρχουν, λοιπόν, διαφορετικοί λόγοι που με κάνουν να συνεχίζω να αγωνίζομαι. Δεν είναι μόνο για τις επιτυχίες. Όταν καταφέρνεις να ολοκληρώσεις τα επιτεύγματα με το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, ναι, είναι λίγο περίεργο να επιστρέφεις στα τουρνουά και να τα κάνεις όλα πάλι από την αρχή. Παράλληλα, βέβαια, είναι και πηγή έμπνευσης, γιατί νιώθεις έχεις ακόμα το κίνητρο και τη δίψα για να πας για περισσότερα».

Ο Νόβακ θα κάνει αύριο (4/11) πρεμιέρα στο Hellenic Championship και ο πρώτος αντίπαλός του είναι ο Αλεχάντρο Ταμπίλο από τη Χιλή.