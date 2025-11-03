Εκτός Top 30 μετά από επτά χρόνια ο Τσιτσιπάς

Μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη σημείωσε αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 27χρονος τενίστας, που αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού από πέντε σερί τουρνουά, έχασε οκτώ θέσεις και είναι τώρα στο Νο.34, βγαίνοντας εκτός Top 30 για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2018.

Το θέμα είναι ότι κινδυνεύει πλέον να μην είναι seeded στο Australian Open τον Ιανουάριο, δηλαδή να μην βρίσκεται στους πρώτους 32, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει δύσκολη κλήρωση από το ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Κατά τα άλλα, επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου ο Γιάνικ Σίνερ, έστω και αν αυτό θα κρατήσει μόλις μια εβδομάδα. Ο 24χρονος Ιταλός θα χάσει σε λίγες μέρες του βαθμούς από το περσινό ATP Finals και θα επιστρέψει στο Νο.1 ο Κάρλος Αλκαράθ, που έχει τις περισσότερες να ολοκληρώσει εκεί τη σεζόν.

Τα πράγματα στις γυναίκες έχουν ήδη ξεκαθαρίσει, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να έχει εξασφαλίσει το year-end No.1, ό,τι και αν γίνει στο WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη, τέλος, που έχει ολοκληρώσει τη σεζόν της, παραμένει στο Νο.52 του κόσμου.