Το απόγευμα της Δευτέρας η πρεμιέρα του Βαβρίνκα

Αύριο (3/11) στις 18.00 θα διεξαχθεί το πιο ενδιαφέρον ματς του πρώτου γύρου στο Hellenic Championship!

O Σταν Βαβρίνκα, κάτοχος τριών major τίτλων και άλλοτε Νο.3 στον κόσμο, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό και θα τεθεί αντιμέτωπος με το Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, Νο.84 στον κόσμο. Ο αγώνας, όπως και όλη η διοργάνωση, θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court θα ανοίξει στις 14.00 με το ματς Τζουμχούρ-Φέρνλι, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με τον Καμίλ Μάιχζακ.

Μετά τον αγώνα του Βαβρίνκα με τον βαν ντε Ζάντσχουλπ, θα παίξει ο Αλεξάντρ Μιλέρ με qualifier.

Τα εισιτήρια διατίθενται από το Ticketmaster.