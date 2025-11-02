Aποσύρθηκε και ο Μαροζάν από την Αθήνα

Άλλη μια απόσυρση από το Hellenic Championship έγινε γνωστή σήμερα.

Πρόκειται για τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν, Νο.48 στον κόσμο, που ήταν στο Νο.8 του ταμπλό. Τη θέση του 26χρονου τενίστα θα πάρει lucky loser.

Eίναι, βέβαια, άλλη μια σημαντική απώλεια για το τουρνουά της Αθήνας και έρχεται να προστεθεί σε αυτές των Στέφανου Τσιτσιπά, Καρέν Χατσάνοφ, Γιάκουμπ Μένσικ, Γίρι Λεχέτσκα, Ζοάο Φονσέκα, που ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης.

Θα αγωνιστεί, πάντως, ο GOAT του παγκοσμίου τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (3/11) κόντρα στον νικητή του αγώνα Ταμπίλο-Ουόλτον.

