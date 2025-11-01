Σίνερ εναντίον Αλιασίμ στον τελικό του Παρισιού (vids)

Δύο παίκτες που... οργιάζουν indoors θα αναμετρηθούν αύριο (2/11) για τον τίτλο στο Paris Masters.

O φανταστικός Γιάνικ Σίνερ (Νο.2) συνέτριψε με 6-0, 6-1 (!) τον κάτοχο του τίτλου Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3) σε μόλις 62 λεπτά και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης, φτάνοντας τις 25 σερί νίκες σε κλειστά γήπεδα! Συνολικά έχει πλέον εννέα τελικούς Masters (4-4).

Ο 24χρονος Ιταλός, μάλιστα, είναι πλέον μια νίκη μακριά από την επιστροφή του στο Νο.1 του κόσμου, όπου θα παραμείνει μόνο για μια εβδομάδα, καθώς στη συνέχεια θα του αφαιρεθούν οι βαθμοί από το περσινό ATP Finals.

Απέναντί του, πάντως, θα βρει έναν εξίσου φορμαρισμένο παίκτη, τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.10), που κυνηγάει το τελευταίο εισιτήριο για Τορίνο! Ο 25χρονος Καναδός έβαλε φρένο στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 7-6(3), 6-4 και αν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, τότε θα εξασφαλίσει την πρόκριση για το ATP Finals.

Σε διαφορετική περίπτωση, όλα θα κριθούν την προσεχή εβδομάδα, με τον Φίλιξ να αγωνίζεται στη Μετζ και τον Λορέντζο Μουζέτι, που έπεσε σήμερα στο Νο.9 του Race, να παίζει στην Αθήνα. Ο Μπούμπλικ, από την άλλη, δεν έχει πλέον καμία ελπίδα πρόκρισης.

Ο Αλιασίμ κυνηγάει τον ένατο τίτλο της καριέρας του και το φοβερό είναι πως τα επτά τρόπαιά του ήρθαν σε τουρνουά που διεξάγονται indoors!

Ο Σίνερ, από την πλευρά του, ψάχνει τον ένατο φετινό τελικό του (4-4) και τον 23ο τίτλο της καριέρας του. Το head to head είναι ισόπαλο 2-2.

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 16.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

To the NINES 🔥@janniksin takes out Zverev 6-0 6-1 to reach his ninth Masters final and ninth final of 2025! #RolexParisMasters pic.twitter.com/jyePE9SwYP — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2025