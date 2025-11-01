Απόγευμα Κυριακής η πρεμιέρα του Σακελλαρίδη

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα κάνει αύριο (2/11) την πρώτη του εμφάνιση στο τουρνουά της Αθήνας.

Ο 21χρονος τενίστας, Νο.290 στον κόσμο, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες (Νο.46) και ο αγώνας τους θα αρχίσει στις 18.00 (Novasports 6).

Θα είναι η πρώτη του εμφάνιση σε κυρίως ταμπλό τουρνουά της ATP (πλην United Cup) και αν καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, πιθανότατα θα βρει εκεί τον Λάσλο Τζέρε, που θα κάνει πρεμιέρα κόντρα σε qualifier.

Κατά τα άλλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας του Σεμπ Κόρντα με τον Άλεξ Πόπιριν (20.00), ενώ ολοκληρώνεται και η προκριματική φάση.

H αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα με τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ θα γίνει τη Δευτέρα (3/11), ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (4/11) και θα μονομαχήσει με τον νικητή του ματς Ταμπίλο-Ουόλτον, που επίσης γίνεται αύριο.