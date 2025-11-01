Ήττα του Παύλου Τσιτσιπά στα προκριματικά της Αθήνας

Ο Παύλος Τσιτσιπάς, ο μικρότερος αδερφός του Στέφανου, έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό στο Ηellenic Championship.

Ο 20χρονος τενίστας (Νο.887) δεν μπόρεσε να χτυπήσει το ματς με τον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι (Νο.94) στον πρώτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης και ηττήθηκε με 6-1, 6-2 σε 59 λεπτά. Ήταν, πάντως, η πρώτη του εμφάνισή του στο ATP tour.

Έτσι, μετά και την απόσυρση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο κυρίως ταμπλό του μονού στο τουρνουά της Αθήνας είναι ο Στέφανος Σακελλαρίδης, που θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Νούνο Μπόρζες.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό του Hellenic Championship (ATP 250) ξεκινούν αύριο (2/11), με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να κάνει πρεμιέρα στο απόγευμα της Τρίτης (4/11).