Τα αδέρφια Τσιτσιπά και Σακελλαρίδη στο διπλό της Αθήνας

Συγκεκριμένα, πήραν wild cards οι Πέτρος και Παύλος Τσιτσιπάς και οι Στέφανος και Δημήτρης Σακελλαρίδης!
Οι αδερφοί Τσιτσιπά θα παίξουν στον πρώτο γύρο με Κίρκοφ/Στίβενς, ενώ οι αδερφοί Σακελλαρίδη θα μονομαχήσουν με τους Kαμπράλ/Μιντλερ, Νο.2 του ταμπλό.
Ο Στέφανος, θυμίζουμε, αγωνίζεται και στο μονό και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Νούνο Μπόρζες από την Πορτογαλία.
Οι αγώνες του διπλού ξεκινούν την Κυριακή (2/11).
Athens ATP 250 Doubles draw pic.twitter.com/TKt8IWfF2m— Tennis Draws (@DrawsTennis) October 31, 2025