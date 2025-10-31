Τα αδέρφια Τσιτσιπά και Σακελλαρίδη στο διπλό της Αθήνας

Δύο ομάδες θα έχει η Ελλάδα στο ταμπλό του διπλού στο Hellenic Championship.

Συγκεκριμένα, πήραν wild cards οι Πέτρος και Παύλος Τσιτσιπάς και οι Στέφανος και Δημήτρης Σακελλαρίδης!

Οι αδερφοί Τσιτσιπά θα παίξουν στον πρώτο γύρο με Κίρκοφ/Στίβενς, ενώ οι αδερφοί Σακελλαρίδη θα μονομαχήσουν με τους Kαμπράλ/Μιντλερ, Νο.2 του ταμπλό.

Ο Στέφανος, θυμίζουμε, αγωνίζεται και στο μονό και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Νούνο Μπόρζες από την Πορτογαλία.

Οι αγώνες του διπλού ξεκινούν την Κυριακή (2/11).