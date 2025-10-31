Πρεμιέρα με Παύλο Τσιτσιπά

Ο μικρότερος αδερφός του Στέφανου πήρε wild card και θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, Νο.4 του ταμπλό.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κεντρικό court και θα αρχίσει περίπου στις 11.30 - 12.00.
Αν περάσει στον δεύτερο και τελευταίο γύρο, τότε θα αναμετρηθεί για μια θέση στο κυρίως ταμπλό με τον νικητή του ματς Μακντόναλντ-Τρουνγκελίτι.
Το αυριανό πρόγραμμα της διοργάνωσης:
Center Court (10.00)
Μίσολιτς-Μολτσάν
Μοτσιζούκι-Τσιτσιπάς
Μπερνέτ-Τιράντε
Στρουφ-;
Grandstand (10.00)
Χάνφμαν-Κλάιν
Τρουνγκελίτι-Μακντόναλντ
Κοπρίβα-Φαρία
Τσενγκ-Σπιτζίρι