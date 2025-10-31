Πρεμιέρα με Παύλο Τσιτσιπά

Ξεκινούν αύριο (1/11) τα προκριματικά του Hellenic Championship και το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στον Παύλο Τσιτσιπά.

Ο μικρότερος αδερφός του Στέφανου πήρε wild card και θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, Νο.4 του ταμπλό.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κεντρικό court και θα αρχίσει περίπου στις 11.30 - 12.00.

Αν περάσει στον δεύτερο και τελευταίο γύρο, τότε θα αναμετρηθεί για μια θέση στο κυρίως ταμπλό με τον νικητή του ματς Μακντόναλντ-Τρουνγκελίτι.

Το αυριανό πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Center Court (10.00)

Μίσολιτς-Μολτσάν

Μοτσιζούκι-Τσιτσιπάς

Μπερνέτ-Τιράντε

Στρουφ-;

Grandstand (10.00)

Χάνφμαν-Κλάιν

Τρουνγκελίτι-Μακντόναλντ

Κοπρίβα-Φαρία

Τσενγκ-Σπιτζίρι