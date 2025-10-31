Δεν παίζει στο τουρνουά της Αθήνας ο Τσιτσιπάς!

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκε σήμερα το Hellenic Championship, καθώς δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο 250άρι της Αθήνας!

Ο 27χρονος τενίστας εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στη μέση του και αποφάσισε να βάλει τέλος στη φετινή σεζόν του χωρίς άλλα ρίσκα, ώστε να επιστρέψει δυνατός το 2026.

Η αλήθεια είναι πως ο Στέφανος είχε προαναγγείλει την απουσία του όταν έκανε γνωστή την απόσυρσή του από το Παρίσι και έμενε απλά η επίσημη ανακοίνωση για να επιβεβαιωθούν τα δυσάρεστα νέα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, θυμίζουμε, απέσυρε τη συμμετοχή του από τέσσερα τουρνουά μετά το Davis Cup (Πεκίνο, Σανγκάη, Βιέννη, Παρίσι) και αγωνίστηκε μόνο σε ένα ματς στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam. Θα ολοκληρώσει τη σεζόν εκτός Top 30 και κινδυνεύει πλέον να μην είναι seeded στο Australian Open.

H απουσία του είναι ένα ακόμα «χτύπημα» για το Hellenic Championship, όπου δεν θα αγωνιστούν τελικά ούτε οι Γιάκουμπ Μένσικ, Γίρι Λεχέτσκα και Ζοάο Φονσέκα.

Για την ώρα, παραμένει στη λίστα ο επικεφαλής Νόβακ Τζόκοβιτς, όμως τον τελευταίο καιρό αντιμετώπισε και εκείνος αρκετά σωματικά προβλήματα... Τη θέση του Τσιτσιπά στη διοργάνωση θα πάρει ο συμπατριώτης του Νόλε, ο Λάσλο Τζέρε.

Απόψε (19.00) θα γίνει η κλήρωση του τουρνουά και οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (2/11).