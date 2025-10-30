Το μήνυμα του Τζόκοβιτς μέσα από το Telekom Center (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε μια πρώτη γεύση από το Telekom Center, όπου θα διεξαχθεί το Hellenic Championship, και κάλεσε τους φιλάθλους να γεμίσουν το γήπεδο την προσεχή εβδομάδα (2-8/11).

«Καλημέρα Ελλάδα», είπε αρχικά στα ελληνικά ο Νόλε. «Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα και θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όσο ενθουσιασμένος είμαι εγώ και όλοι οι παίκτες που θα παίξουμε στην Αθήνα, η οποία έχει ξανά ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο φημισμένα γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να παρακολουθήσετε τένις παγκόσμιας κλάσης».

Ο θρυλικός Σέρβος προπονήθηκε με τον Βρετανό Τζέικομπ Φέρνλι.

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό γίνεται το Σάββατο (1/11), μέρα που ξεκινούν και τα προκριματικά.