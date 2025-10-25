Παγώνης: «Νιώθω περήφανος» (vid)

Ο Ραφαήλ Παγώνης «έλαμπε» μετά τη νίκη του στον τελικό του Tennis Europe Junior Masters στο Μόντε Κάρλο.

«Νιώθω πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και την ομάδα μου», είπε αρχικά ο 13χρονος τενίστας, Νο.1 στην Ευρώπη στην ηλικία του. «Είχα αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα ήμουν και πολύ αγχωμένος. Τελικά κέρδισα το τουρνουά και μετά τον αγώνα ήμουν πολύ χαρούμενος. Η ομάδα μου έκλαψε. Εγώ ποτέ δεν κλαίω!».

Ένιωσε πίεση μπαίνοντας στο τουρνουά ως Νο.1; «Πριν τον τελικό ήμουν πιο αγχωμένος. Αλλά μπαίνοντας στο τουρνουά δεν ήμουν, γιατί ήμουν ήδη Νο.1 και δεν θα έχανα τη θέση μου, οπότε ήταν εντάξει».

Ο Ράφα έχασε το πρώτο σετ από τον Μαξ Λόριντσικ, αλλά βρήκε τρόπο να γυρίσει το ματς και να κατακτήσει τον σπουδαίο τίτλο. «Ήμουν θυμωμένος, όμως προσπάθησα να μείνω ψύχραιμος και να τον κάνω να κινηθεί και να κουραστεί. Δούλεψε, και είμαι χαρούμενος με τη στρατηγική του προπονητή μου».

Τη νέα σεζόν θα είναι πλέον στην κατηγορία U16 και μίλησε για το πλάνο του. «Του χρόνου θα παίξω μόνο στα τουρνουά ITF και στα Super Category κάτω των 16».