Master στο Μόντε Κάρλο ο Παγώνης! (vid)

Ο Ραφαήλ Παγώνης έκανε μεγάλη ανατροπή στον τελικό του Tennis Europe Junior Masters και κατέκτησε έναν ακόμα σπουδαίο τίτλο!

Αλύγιστος ο 13χρονος τενίστας (Νο.1), επικράτησε του Σλοβάκου Μαξ Λόριντσικ (Νο.6) με 4-6, 6-4, 6-3 στο Μόντε Κάρλο και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στην κατηγορία U14!

Μετά από δύο κλειστά σετ, ο Ράφα μπήκε δυνατά στο τρίτο και προηγήθηκε με 4-0, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη του. Ο μαχητικός Λόριντσικ, όμως, κατάφερε να «ζωντανέψει», καθώς μείωσε με ένα μίνι σερί σε 4-3.

Ο Παγώνης δεν έχασε, πάντως, την αυτοκυριαρχία του, κράτησε για το 5-3 και εκμεταλλευόμενος το δεύτερο ματς πόιντ του στο σερβίς του αντιπάλου του, κέρδισε το τρόπαιο σε συνολικά 1 ώρα και 55 λεπτά!

Κόντρα στον Σλοβάκο έχει ρεκόρ 3-0 και αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο Μόντε Κάρλο.

O νεαρός τενίστας έγινε ο πρώτος Έλληνας που φτάνει στον τίτλο σε Tennis Europe Junior Masters, ενώ μπήκε σε μια λίστα παικτών, όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων και οι Ράφα Ναδάλ και Σάσα Ζβέρεφ!

Ο Παγώνης κατέκτησε οκτώ τίτλους τη φετινή σεζόν, ενώ ήταν νικητής στα τρία τελευταία του τουρνουά Super Category (Mάια, Μιλάνο, Βαρκελώνη). Εκτός αυτών, κέρδισε το Ευρωπαϊκό στο Μοστ και ήταν φιναλίστ στο Wimbledon!

To Μasters, όπου αγωνίζονται οι οκτώ καλύτεροι της χρονιάς, ήταν το... κερασάκι στην τούρτα και κλείνει τη σεζόν-δήλωση του Νο.1 τενίστα στην Ευρώπη στα 14άρια.

Από το 2026 ο Ράφα, που γίνεται 14 ετών τον Δεκέμβριο, θα αγωνίζεται στην κατηγορία U16.