Για την κούπα και στο Μόντε Κάρλο o Παγώνης!

Ο Ραφαήλ Παγώνης έκανε το δύο στα δύο στο Μόντε Κάρλο και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Tennis Europe Junior Masters!

Ο 13χρονος τενίστας κέρδισε με ανατροπή τη μάχη κορυφής απέναντι στον Γερμανό Λούκας Αριέλ Ερέρα Σάντσες με 3-6, 6-3, 6-0 και εξασφάλισε την πρώτη θέση του γκρουπ του, η οποία του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει το Σάββατο (25/10) έναν ακόμα τίτλο!

Ο Ράφα παίζει αύριο (24/10) με τον alternate Eνέα Γκαουντέντζι (που πήρε τη θέση του τραυματία Λόρενς Ντράιβερ) και ακόμα και σε περίπτωση ήττας υπερτερεί στην ισοβαθμία με Βούκοβιτς-Σάντσες, που είναι στο 1-1 και μονομαχούν στο άλλο ματς του γκρουπ.

Αυτός θα είναι έκτος σερί μεγάλος τελικός για τον Παγώνη και ο αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του αγώνα του άλλου ομίλου ανάμεσα στον Σλοβάκο Μαξ Λόριντσικ και τον Γάλλο Σαμουέλ Ντακεσιάν.