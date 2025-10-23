Masters στη Σαουδική Αραβία από το 2028!

Το έδαφος προετοιμαζόταν εδώ και καιρό, αλλά τώρα έπεσαν και οι υπογραφές: η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει το δέκατο τουρνουά Masters από το 2028!

Θα είναι μια μη υποχρεωτική διοργάνωση με 56 παίκτες και θα κρατάει μία εβδομάδα.

Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί (όπως και το γήπεδο), αν και η προτιμότερη επιλογή φαίνεται να είναι ο Φεβρουάριος.

Δεν έχει αποκλειστεί, πάντως, η πιθανότητα να διεξάγεται πριν από το Australian Open, δηλαδή να είναι το πρώτο Masters της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι στη Σαουδική Αραβία διεξάγονται το Next Gen Finals από το 2023 και το WTA Finals από το 2024, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται στο Ριάντ το «χρυσό» τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam.

Η Σαουδική Αραβία έρχεται να προστεθεί στα εννιά υπάρχοντα Masters που πραγματοποιούνται σε Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη, Τορόντο/Μόντρεαλ, Σινσινάτι, Σανγκάη και Παρίσι.