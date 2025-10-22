Τζόρτζε Τζόκοβιτς: «Θέλουμε να μείνει το τουρνουά στην Αθήνα για πολλά χρόνια»

Ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς, διευθυντής του Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship, έδωσε συνέντευξη τύπου εν όψει της διοργάνωσης και τόνισε ότι το πλάνο είναι να μη φύγει το τουρνουά από την Αθήνα.

«Έχουμε άδεια ενός χρόνου για την Αθήνα και θέλουμε να παραμείνει εδώ για πολλά χρόνια», είπε ο αδερφός του θρυλικού Νόλε. «Είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με την ΑTP και για τα δύο event, της Αθήνας και του Βελιγραδίου. Η προτεραιότητά μας εδώ είναι να συνεχιστεί, διότι δεν είναι σημαντικό μόνο για εμάς, αλλά και την ATP, που θέλει να έχει αυτό το event στην Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη αγορά που εδώ και 30 χρόνια έχει μείνει ανέγγιχτη. Πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διοργάνωση, κάτι για το οποίο είμαι σίγουρος, και μετά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με την ATP. Eλπίζω να ξέρουμε στο τέλος του έτους αν θα έχουμε συνέχιση αυτού του event για πολλά χρόνια».

Πώς επέλεξαν την Αθήνα; «Αρχίσαμε να κοιτάμε μαζί με την ATP για μέρη που δεν έχουν τουρνουά και η Αθήνα ήταν η καλύτερη επιλογή. Eίχαμε συγκεκριμένες γνωριμίες με τη μετακίνησή μας στην Ελλάδα, τη στήριξη της κυβέρνησης, του υπουργείου τουρισμού της ομοσπονδίας - όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και μας υποδέχτηκαν θερμά εδώ. Όπως και ο Παναθηναϊκός με το γήπεδο, το οποίο είδε η ATP και της άρεσε πολύ. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο όπου αγωνίζεται ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης και με την ανακαίνιση που έγινε, είναι ένα γήπεδο με υψηλές προδιαγραφές. Μετά την επιθεώρηση της ATP, πήραμε το πράσινο φως και είχαμε μόνο δύο εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες. Ελπίζουμε να είναι επιτυχημένο τουρνουά και να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια τη συνεργασία».

Ο Τζόκοβιτς εξήγησε και τους λόγους που αποφασίστηκε η μεταφορά του τουρνουά από το Βελιγράδι, τονίζοντας ότι το πλάνο είναι να διοργανωθούν τουρνουά και στις δύο πόλεις. «Κάνουμε αυτό το τουρνουά στη Σερβία για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να μετακινήσουμε το τουρνουά από το Βελιγράδι στην Μπάνια Λούκα. Υπάρχουν λειτουργικές διαδικασίες και logistics που πρέπει να ανταποκρίνονται στα standards της ATP. Φέτος δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που είχαμε για λόγους logistics και φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να μεταφέρουμε το τουρνουά. Ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε ως Σέρβοι - εγώ έχω γεννηθεί και ζήσει στο Βελιγράδι. Ήταν και πολύ δύσκολο, διότι ξεκινήσαμε να οργανώνουμε το event πριν πολλούς μήνες και έπρεπε να πετάξουμε τα πάντα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος στο tour και για την Αθήνα και για το Βελιγράδι και γι' αυτό παλεύουμε. Τώρα που είμαστε στην Αθήνα, δεν σκοπεύουμε να το αφήσουμε να φύγει. Σκοπεύουμε να το διατηρήσουμε και παλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό, ειδικά με αυτά που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες στην Αθήνα, πόσο βοηθούν όλοι. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να το κάνουμε, αλλά έπρεπε να γίνει για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε event της ATP. Διότι αν το ματαιώναμε, εμείς ως διοργάνωση θα πληρώναμε πρόστιμα. Η καλύτερη επιλογή ήταν η Αθήνα και νομίζω ότι θα είναι εκπληκτικό τουρνουά.

Άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης event της WTA. «Είχαμε συζητήσεις τους τελευταίους μήνες, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα exhibition, αλλά ήταν δύσκολο λόγω του προγράμματος. Του χρόνου, όμως, ελπίζουμε να φέρουμε ένα event WTA και σεβόμενοι αυτά που έχει πετύχει στην καριέρα της η Μαρία, να μπορέσει να παίξει στο κοινό της όπως ο Στέφανος».

Aναφέρθηκε και στην κατάσταση του αδερφού του, που τελευταία αντιμετωπίζει σωματικά προβλήματα, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα παίξει στην Αθήνα. «Αποσύρθηκε από το Παρίσι, αλλά δουλεύει σκληρά για να αναρρώσει. Έχει συγκεκριμένα προβλήματα που χειροτέρεψαν στη Σανγκάη. Αισθάνεται τώρα καλά, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να παίξει στην Αθήνα. Έχει πει πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να παίξει σε αυτή τη διοργάνωση, μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους. Είναι ένας mastermind όσον αφορά την προετοιμασία και την αποκατάσταση και γι' αυτό είναι ο καλύτερος».

Ανέφερε, τέλος, ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στα πλάνα της οικογένειας η δημιουργία ακαδημίας.

Το Hellenic Champiosnhip θα διεξαχθεί στο Telecom Center 1-8 Νοεμβρίου.