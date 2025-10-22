Ξεμπρόστιασε τους haters της η Σάκκαρη (pics)

Όπως συμβαίνει συχνά με τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο, η Μαρία Σάκκαρη δέχεται υβριστικά μηνύματα στα social media μετά από ήττες της.

Η 30χρονη Ελληνίδα, λοιπόν, έβγαλε στη δημοσιότητα μερικά από αυτά τα απαράδεκτα σχόλια και παράλληλα έκανε τον απολογισμό της για τη φετινή σεζόν.

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα απλώς να μοιραστώ λίγα λόγια», ανέφερε σε story στο Instagram. «Δεν έχω τίποτα να πω για τα μηνύματα που έχω λάβει μετά τον αγώνα μου, κάθε τενίστας τα λαμβάνει σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια απαιτητική σεζόν, σίγουρα κάτω από τις δικές μου προσδοκίες. Δεν ήταν εύκολο να αποδεχτώ ότι μετά από χρόνια που αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο, δεν είμαι εκεί που θέλω να είμαι αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους γύρω μου και στους θαυμαστές μου που συνεχίζουν να πιστεύουν σε μένα μέσα από όλα αυτά. Δεν ήταν η σεζόν που ήλπιζα, αλλά έρχονται καλά πράγματα. Και σε όλους όσοι με αμφισβητούν, ο στόχος μου δεν είναι να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος, αλλά να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Τα λέμε το 2026».