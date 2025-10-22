Πρώτο βήμα από Παγώνη στο Μόντε Κάρλο

Ο Ραφαήλ Παγώνης ξεκίνησε με νίκη την πορεία του στο Tennis Europe Monte-Carlo Masters U14.

Ο 13χρονος Έλληνας (Νο.1 στην Ευρώπης) επικράτησε με 6-2, 6-3 του Γάλλου Μάριο Βούκοβιτς (Νο.5) και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στον τελικό του Σαββάτου (25/10), όπου περνούν οι δύο πρώτοι κάθε γκρουπ.

Ο Ράφα θα έπαιζε αύριο (23/10) κανονικά με τον Λόρενς Ντράιβερ, όμως ο νεαρός παίκτης τραυματίστηκε σήμερα και εγκατέλειψε το αγώνα του με τον Λούκας Αριέλ Ερέρα Σάντσεζ. Το πιθανότερο, λοιπόν, είναι να αποσυρθεί από το event και σε αυτή την περίπτωση ο Παγώνης θα αντιμετωπίσει alternate.

Ο Παγώνης, θυμίζουμε, έχει τέσσερις τίτλους και έναν τελικό στα τελευταία πέντε του μεγάλα τουρνουά. Κατέκτησε τρία διαδοχικά Super Category τουρνουά, σε Mάια, Μιλάνο και Βαρκελώνη, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μοστ, ενώ ήταν φιναλίστ στο Wimbledon.