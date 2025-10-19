Ο Σίνερ διατήρησε τα σκήπτρα του στο Ριάντ

Ο Ιταλός τενίστας, επικράτησε τους Κάρλος Αλκαράθ με 2-0 σετ και κατέκτησε το Six Kings Slam για 2η συνεχόμενη χρονιά, αλλά και το έπαθλο των έξι εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Γιανίκ Σίνερ, παρέμεινε και φέτος αήττητος στο τουρνουά που διοργανώθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, φεύγοντας και πλουσιότερος κατά έξι εκατομμύρια δολάρια.

Ο 24χρονος Ιταλός, ο οποίος είχε κερδίσει το 1ο Six Kings Slam πέρσι τέτοια εποχή, επανέλαβε τον θρίαμβό του, επικρατώντας καθαρά στον τελικό του μεγάλου του Κάρλος Αλκαράθ, με 6-2, 6-4.

Ήταν σαρωτικός στο σημερινό ματς ο Sinner και δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στον Αλκαράθ. Στο 1ο σετ προηγήθηκε με 2-0 και αργότερα έκανε και δεύτερο break, για να φτάσει στο 5-1.

Και στο 2ο σετ πίεζε συνεχώς, με τον Αλκαράθ να αντιστέκεται περισσότερο και να σώζει 5 break points στο 5ο game. Το break τελικά έγινε πάντως στο 7ο game, με τον Σίνερ να παίρνει τον έλεγχο και του 2ου σετ, στο 4-3. Συνέχισε να κρατάει εύκολα το σερβίς τυο μέχρι το τέλος του αγώνα ο Ιταλός και έκλεισε το ματς στο 10ο game με love service game, μετά από 73 μόλις λεπτά παιχνιδιού.

Ο Σίνερ ήταν όλη την εβδομάδα καταιγιστικός και μάλιστα έπαιξε 3 παιχνίδια, ένα παραπάνω από τον Αλκαράθ. Στα προημιτελικά είχε κερδίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά με 6-2, 6-3 και στα ημιτελικά τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 6-2.

Θυμίζουμε πως την 3η θέση του τουρνουά πήρε ο Τέιλορ Φριτζ και την 4η ο Τζόκοβιτς, μετά την εγκατάλειψη του τελευταίου στον μικρό τελικό.