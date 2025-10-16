Η ITF θα μετονομαστεί σε «World Tennis» το 2026

Η διεθνής ομοσπονδία αντισφαίρισης (ITF) θα αλλάξει το όνομά της το 2026 σε «World Tennis», όπως ανακοίνωσε (16/10) ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του Ολυμπιακού τουρνουά, του Davis Cup και του Billie Jean King Cup.

Ιδρύθηκε το 1913 στο Παρίσι ως «Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης σε Χλοοτάπητα», και υιοθέτησε το τρέχον όνομά της το 1977.

Εγκρίθηκε από τη «συντριπτική πλειοψηφία» των εθνικών ομοσπονδιών-μελών της ITF στην ετήσια γενική συνέλευση, και το νέο όνομα έχει ως στόχο να «αντανακλά καλύτερα τον ρόλο του οργανισμού», σύμφωνα με δελτίο τύπου.

«Αυτή η αλλαγή θα παράσχει μια σαφέστερη ταυτότητα» για την ITF και «θα ευθυγραμμίσει το εμπορικό σήμα με άλλους σημαντικούς διοικητικούς φορείς στον παγκόσμιο αθλητισμό», όπως η World Athletics για τον στίβο και η World Aquatics για την κολύμβηση.



Το νέο εμπορικό σήμα της ITF θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ «το εμπορικό σήμα World Tennis θα λανσαριστεί το καλοκαίρι του 2026 ως μέρος ενός σταδιακού σχεδίου ανάπτυξης», ανέφερε περαιτέρω το δελτίο τύπου.



Η ITF είναι μία από τις επτά διοικητικές αρχές του παγκόσμιου τένις, μαζί με την ATP (ανδρικό τουρνουά), την WTA (γυναικείο τουρνουά) και τους διοργανωτές των τεσσάρων τουρνουά Grand Slam: το Australian Open, το Roland Garros, το Wimbledon και το US Open.