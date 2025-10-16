Σίνερ: «Δεν ξέρω αν θα αγωνιστώ στην Μπολόνια, νιώθω καλύτερα»

O Νο.2 τενίστας στον κόσμο, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν θα αγωνιστεί στους τελικούς του Davis Cup που θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 23 Νοεμβρίου στην Μπολόνια, όπου η Ιταλία θα υπερασπιστεί το τρόπαιο που κατέκτησε το 2023 και το 2024.

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, δεν ξέρω», δήλωσε στο Sky Sport ο Γιανίκ Σίνερ στο περιθώριο του τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam» στο Ριάντ.

Ο Ιταλός, ο οποίος νίκησε, χθες, με 6-2, 6-3 τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Σαουδικής Αραβίας, είχε αποχωρήσει στον τρίτο γύρο από το Shanghai Masters 1000 εναντίον του Ολλανδού Τάλον Γκρίκσπουρ (Νο. 31) λόγω κράμπες στον δεξιό μηρό του.

«Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί είχα αυτές τις κράμπες. Μερικές φορές δεν υπάρχει πάντα λόγος. Αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν, αλλά τώρα είμαι καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό», πρόσθεσε ο Ιταλός που θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του τουρνουά επίδειξης της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο νικητής θα λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια!

Με επικεφαλής τον Γιανίκ Σίνερ, η Ιταλία κατέκτησε το δεύτερο Davis Cup το 2023, το πρώτο από το 1976, νικώντας την Αυστραλία στον τελικό. Πέρυσι, διατήρησε το περίφημο Silver Bowl, νικώντας αυτή τη φορά την Ολλανδία.