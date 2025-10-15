Six Kings Slam: «Παραδόθηκε» στον Σίνερ ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο φοβερός Γιάνικ Σίνερ νίκησε στα δύο σετ τον Στέφανο Τσιτσιπά και έκανε το πρώτο βήμα προς τη διατήρηση των σκήπτρων στο Six Kings Slam του Ριάντ.

Ανέτοιμος σωματικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.24), ηττήθηκε από τον 24χρονο Ιταλό (Νο.2) με 6-2, 6-3 σε 76 λεπτά και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το «χρυσό» έπαθλο του φιλικού event στο Ριάντ.

Μόνο και μόνο με αυτή την εμφάνιση, πάντως, θα λάβει 1.5 εκατομμύριο δολάρια, οπότε κάθε άλλο παρά με άδεια χέρια θα φύγει από τη Σαουδική Αραβία!

Ο Στέφανος απέφυγε το... κουλούρι στο πρώτο σετ, παίρνοντας δύο γκέιμ μετά το 5-0, όμως δεν κατάφερε να συνεχίσει την αντεπίθεση και έμεινε πίσω στο σκορ.

Δέχτηκε γρήγορα δύο μπρέικ και στο δεύτερο σετ (3-0) και παρότι πήρε το ένα πίσω, ο Σίνερ ήταν απλά... αχτύπητος στη συνέχεια. Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε, μάλιστα, να πάρει και ιατρικό τάιμ άουτ στο 4-3, γεγονός που δείχνει ότι τελικά δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως το πρόβλημα στη μέση του.

Ο κάτοχος τεσσάρων Grand Slam τίτλων έφτασε στη νίκη με ένα ακόμα μπρέικ στο 5-3 και θα αναμετρηθεί αύριο (16/10) στα ημιτελικά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.5).

Στην τετράδα πέρασε και ο Τέιλορ Φριτζ (Νο.4), που υπέταξε με 6-3, 6-4 τον Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3) σε μόλις 59 λεπτά. Ήταν η έβδομη σερί νίκη του σε βάρους του Γερμανού (!) και θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ.

Θυμίζουμε ότι ο νικητής του event θα βάλει στην τσέπη 6 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στο άθλημα!

GAME. SET. MATCH.



SINNER DEFEATS TSITSIPAS TO ADVANCE TO THE SEMIS TOMORROW AGAINST NOVAK DJOKOVIC 🔥#SixKingsSlam LIVE only on Netflix! pic.twitter.com/D7Jye6mJrY — Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025

Tsitsipas has the crowd behind him as he fights back against Sinner 👏



Can he pull even in the second set?#SixKingsSlam LIVE now only on Netflix pic.twitter.com/ktT3h1Jd0u — Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025

JANNIK SINNER, SIMPLY TOO GOOD 🔥



Putting on a show against Stefanos Tsitsipas.#SixKingsSlam LIVE only on Netflix! pic.twitter.com/J3mHJCGdgm — Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025

The drop shot from Jannik Sinner 😮‍💨



He's feeling it against Tsitsipas 🔥#SixKingsSlam LIVE now only on Netflix. pic.twitter.com/sM3FyB5zbD — Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025