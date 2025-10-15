Τσιτσιπάς στο SDNA: «Μόνο εγώ ξέρω τι πέρασα φέτος - Mεγάλη ευκαιρία το τουρνουά της Αθήνας»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στο SDNA λίγο πριν την πρώτη του εμφάνιση στο Six Kings Slam, το φιλικό event που διεξάγεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Στέφανος ανυπομονεί για το αποψινό ντεμπούτο του, όμως παράλληλα σκέφτεται το Hellenic Championship και δεν κρύβει ότι η βασική του προτεραιότητα για φέτος είναι να παίξει σε αυτό το τουρνουά.

Κάνει ήδη, πάντως, τα πρώτα του σχέδια για τη νέα σεζόν, έχοντας πάντα στο μυαλό όσα έμαθε φέτος. Και αυτά δεν ήταν λίγα!

«Προετοιμάζομαι για τη μεγάλη μέρα», μας είπε αρχικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Είμαι ενθουσιασμένος, είναι πολύ ενδιαφέρον το concept. Είναι μια εμπειρία υψηλού επιπέδου, που δεν την έχουν πολλοί τενίστες. Το format είναι μοντέρνο και καινοτόμο και όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Εκτός των άλλων, το prize money είναι πολύ μεγάλο, τέτοια ποσά δεν τα βλέπεις ούτε σε Grand Slams».

Και, φυσικά, είναι άκρως τιμητικό για τον Στέφανο να παίρνει μέρος σε αυτό το event, μαζί με τους πέντε κορυφαίους τενίστες στον κόσμο. «Επιλέχτηκα να βρίσκομαι ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και είναι τιμή μου. Έχουμε παίξει πολλές φορές μεταξύ μας και το ότι έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και εδώ προσφέρει ένα έξτρα θέαμα και μια συναρπαστική εμπειρία. Είναι, μάλιστα, σε ένα μέρος που δεν έχει ούτε 1000άρια, ούτε 500άρια, οπότε γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό. Και το Netflix το κάνει ξεχωριστό, θα έχουν την ευκαιρία εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να το παρακολουθήσουν, ακόμα και αυτοί που δεν βλέπουν τένις».

Ο Στέφανος έδωσε τον τελευταίο του αγώνα πριν από περίπου έναν μήνα και υπήρξαν αμφιβολίες για την παρουσία του στο Ριάντ, όμως ο 27χρονος τενίστας δηλώνει... έτοιμος για δράση: «Έχω ξεπεράσει για την ώρα τα προβλήματα και νιώθω πολύ καλύτερα».

Η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος της και και παρότι δεν ήταν η πιο επιτυχημένη του, ο Τσιτσιπάς λέει ότι έμαθε πολλά: «Δεν θα άλλαζα πολλά φέτος, αν μπορούσα να το κάνω. Τη χρειαζόμουν αυτή τη χρονιά. Χρειαζόμουν να μάθω μέσα από αυτό που έγινε. Υπήρξαν πολλές αλλαγές και στο τιμ και στον εξοπλισμό και σε όλα. Πολλοί δεν ξέρουν τι συνέβη, είμαι ο μοναδικός που ξέρει τι πέρασα φέτος και τι πονοκεφάλους είχα σε διάφορους τομείς στο τένις. Χρειάστηκε αυτό, η αλήθεια είναι, για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτή την κούραση, αλλά και τη συνεχή αμφισβήτηση για το αν κάνω τα σωστά πράγματα ή παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτά τα έχω βγάλει πλέον από το μυαλό μου και έχω δοκιμάσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μπορώ πια να αξιοποιήσω και να ηρεμήσω, να καταλάβω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το τένις παρά με οτιδήποτε άλλο, με εξωτερικούς παράγοντες».

Η χρονιά, όμως, δεν έχει τελειώσει ακόμα και αυτό που σκέφτεται ήδη ο Στέφανος είναι η συμμετοχή του στο 250άρι της Αθήνας (2-8/11). «Ο στόχος για εμένα αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσω να αγωνιστώ στο τουρνουά της Αθήνας. Είναι κάτι που πάντα ήθελα να γίνει και να που έγινε, το έκανα manifest! Επιτέλους πήραμε το τουρνουά και είναι η μεγάλη ευκαιρία μας να φέρουμε το ελληνικό κοινό πιο κοντά στο ATP tour. Χωρίς να ξέρω πώς θα είναι το τουρνουά, θα πω ότι θα είναι μάλλον από τις πιο συναρπαστικές στιγμές μου στο tour, καθώς θα έχω την ευκαιρία να παίξω μπροστά στους δικούς μου ανθρώπους στην Αθήνα».

Σχολίασε και τη λίστα συμμετοχών της διοργάνωσης, που έχει αρκετά μεγάλα ονόματα. «Είναι δυνατό field και έτσι πρέπει να είναι! Δείχνει τη σημασία του τουρνουά μας - εγώ το λέω τουρνουά μας, παρόλο που δεν είναι! Το να έχουμε τέτοιους σούπερ σταρ στο τουρνουά μάς βοηθάει πάρα πολύ για το μέλλον. Ελπίζω μια μέρα να γίνει αναβάθμιση σε 500άρι, γιατί η Αθήνα είναι μια από τις πιο μαγικές πόλεις του κόσμου».

Μιας και ο λόγος για την Αθήνα, τι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τη χώρα μας; Ο Τζόκοβιτς μετακόμισε στη Γλυφάδα, η Σαμπαλένκα δηλώνει ερωτευμένη με την Ελλάδα, ο Σαποβάλοφ παντρεύτηκε στη Ζάκυνθο... «Έχει μια αύρα η Ελλάδα, την οποία έχω την αίσθηση ότι τώρα τη μαθαίνουν οι περισσότεροι. Εγώ το είχα απορία εδώ και δέκα χρόνια γιατί δεν έρχονται οι τενίστες στην Ελλάδα! Γίνεται trend τώρα, φαίνεται. Έχουν γίνει αναβαθμίσεις στη χώρα μας, πάντως. Δεν είμαι στην πολιτική, αλλά πιστεύω ότι έχουν παρθεί κάποια μέτρα και έχει γίνει αναβάθμιση σε πολλούς τομείς, όπου τα πράγματα ήταν πολύ πιο στάσιμα πριν. Αυτό τουλάχιστον έχω παρατηρήσει εγώ το τελευταίο διάστημα. Είμαστε σε καλή πορεία και όχι μόνο στον αθλητισμό. Και αυτό φέρνει ζήτηση, φέρνει ενδιαφέρον και σε μερικά χρόνια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση. Το τένις, επίσης, είναι σε μια εξαιρετική κατεύθυνση και ελπίζω να συνεχιστεί η προσπάθεια και του πατέρα μου (σ.σ. που διοργανώνει τα Challengers στην Κρήτη), αλλά και των άλλων ανθρώπων που είναι μέσα στην ομοσπονδία και στα κλαμπ, ώστε να "γεμίσει" ο χώρος ακόμα περισσότερο».

Μίλησε, τέλος και για τη νέα σεζόν, την οποία έχει από τώρα στο μυαλό του. «Σιγά-σιγά αρχίζω να σκέφτομαι τα πλάνα μου για το 2026. Φυσικά, θέλω να αποφύγω τις πολλές αλλαγές, τα πολλά διαφορετικά πράγματα. Θέλω να κρατήσω τα πράγματα όσο πιο απλά γίνεται, να μην αλλάξουν πολλά μέσα στη χρονιά και να μείνω αφοσιωμένος στην καθημερινή δουλειά των προπονήσεων. Σημαντικό είναι να μην τραυματιστώ, γιατί είχα που είχα τόσα πράγματα που με απασχολούσαν φέτος, ήρθαν και οι τραυματισμοί σε περίεργες στιγμές που δεν περίμενα και μου έκαναν το μυαλό μου ακόμα πιο μπάχαλο! Ελπίζω μπορέσω να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά που κάνω τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ fit. Μακάρι να μην έχω τραυματισμούς το 2026 και αν τύχει κάτι, να μην είναι μακροχρόνιο».

Ο Στέφανος θα παίξει απόψε (όχι πριν τις 21.00) με τον Γιάνικ Σίνερ και όποιος κερδίσει θα μονομαχήσει την Πέμπτη (16/10) στα ημιτελικά του Six Kings Slam με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 19.30 η αναμέτρηση του Σάσα Ζβέρεφ με τον Τέιλορ Φριτζ, ο νικητής της οποίας θα αντιμετωπίσει αύριο τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο (18/10).

Όλοι οι παίκτες θα λάβουν από 1,5 εκατομμύρια δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα κερδίσει το bonus έπαθλο των 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων! Πέρυσι τα 6 εκατομμύρια είχε πάρει ο Σίνερ.

Το event, που γίνεται στο πλαίσιο της Riyadh Season, καλύπτεται τηλεοπτικά από το Netflix.