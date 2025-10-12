Τελείωσε με τίτλο το... παραμύθι της Σανγκάης για τον Βασερό! (vids)

Ο Βαλεντέν Βασερό, Νο.204 στον κόσμο, λύγισε στον τελικό του Shanghai Masters τον ξάδερφό του, τον Αρτούρ Ριντερκνές, και κατέκτησε τον μεγαλύτερο τίτλο της ζωής του!

Ένας παίκτης που μπήκε ως αναπληρωματικός στα προκριματικά (!) και κατάφερε να πετύχει σπουδαίες νίκες, με αποκορύφωμα, φυσικά, αυτή επί του θρυλικού Νόβακ Τζόκοβιτς!

Το... κερασάκι μπήκε με τη μεγάλη ανατροπή που πέτυχε σε βάρος του Ριντερκνές (Νο.54), τον οποίο νίκησε με 4-6, 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 14 λεπτά. Και η παρουσία του 30χρονου Γάλλου στον τελικό, βέβαια, ήταν τεράστια έκπληξη, αλλά η νίκη του Βασερό ήταν πραγματικά μια από τις πιο... εξωπραγματικές ιστορίες όλων των εποχών στο άθλημα!

Ήταν, φυσικά, ο πρώτος του ATP τίτλος και το χρηματικό έπαθλο ύψους 1.124.380 δολαρίων είναι σχεδόν διπλάσιο από το συνολικό prize money της καριέρας του μέχρι τη Σανγκάη!

Mε την πορεία του στην Κίνα, μάλιστα, θα κάνει άλμα 164 θέσεων στο ranking και θα βρεθεί στο Νο.40 του κόσμου, 70 θέσεις πάνω από το career high του.

Και ο Ριντερκνές, όμως, θα σημειώσει αύριο (13/10) career high, καθώς θα κερδίσει 26 θέσεις και θα είναι στο Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σε μια εποχή όπου Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ κυριαρχούν στο tour, η Σανγκάη «έβγαλε» ένα μοναδικό ζευγάρι και αποδείχτηκε ότι ακόμα και τώρα, όλα γίνονται στο τένις!

Και το ότι Βασερό και Ριντερκνές είναι ξαδέρφια, κάνει ακόμα πιο όμορφο αυτό το παραμύθι. «Ο παππούς και η γιαγιά θα ήταν περήφανοι», ήταν το συγκινητικό μήνυμα που έγραψε στην κάμερα ο Μονεγάσκος και λίγο μετά έβαλαν και οι δύο τα κλάματα στην τελετή απονομής!

Ο Γάλλος αντιμετώπισε κάποια σωματικά προβλήματα στο τρίτο σετ και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Βασερό κατέρρευσε.