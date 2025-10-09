Εκτός προημιτελικών ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να συνεχίσει το σερί του στο Challenger της Ροάν και να περάσει στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Ο 21χρονος τενίστας (Νο.306) ηττήθηκε από τον Ελβετό Μίκα Μπρούνολντ (Νο.328) με 6-2, 6-3 σε 80 λεπτά και έμεινε εκτός προημιτελικών, λίγες μόνο ώρες μετά την τεράστια νίκη του επί του πολύπειρου Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Ο Στέφανος πέρασε μέσω προκριματικών στο κυρίως ταμπλό και με την πορεία του στο τουρνουά, θα επιστρέψει (εκτός απροόπτου) στο Top 300 της παγκόσμιας κατάταξης.

Όπως και να έχει, ο νεαρός τενίστας είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα επιδιώξει να ανεβεί περισσότερο στο ranking μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου να μπει για πρώτη φορά στα προκριματικά του Australian Open 2026.