Με Τσιτσιπά-Τζόκοβιτς και άλλα μεγάλα ονόματα το τουρνουά της Αθήνας

Με κορυφαία ονόματα του τένις, θα πραγματοποιηθεί το 250αρι τουρνουά της Αθήνας, με την παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά και του Νόβακ Τζόκοβιτς να ξεχωρίζει.

Το τουρνουά Hellenic Championships θα διεξαχθεί στις 2-8 Νοεμβρίου στην Αθήνα και μέχρι στιγμής πέρα από τους Τσιτσιπά-Τζόκοβιτς, συμμετοχή έχουν δηλώσει ακόμη τρεις παίκτες που είναι στο Top20, οι Κάρεν Χατσάνοφ, Γιάκουμπ Μένσικ και Γίρι Λεχέτσκα.

Παράλληλα στο τουρνουά της Αθήνας, θα κάνει την επιστροφή του και ο Ζοάο Φονσέκα, λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία του στο Davis Cup με την Εθνική Βραζιλίας.

Αυτή, μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά μετά από 31 ολόκληρα χρόνια, που η Αθήνα θα φιλοξενήσει ένα τουρνουά του ATP Tour, με το ΟΑΚΑ, να μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό indoor γήπεδο τένις.

Αναλυτικά η λίστα συμμετοχών και οι επιλαχόντες: