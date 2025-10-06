Ο Τζόκοβιτς έκανε δύο φορές εμετό στη Σανγκάη (vid)

Οι καιρικές συνθήκες στη Σανγκάη ήταν και χθες πάρα πολύ σκληρές και οι περισσότεροι παίκτες... βασανίστηκαν μέχρι να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο κινέζικο Masters.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάνικ Σίνερ, Νο.2 στον κόσμο, που ταλαιπωρήθηκε από κράμπες και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αναμέτρηση με τον Τάλον Γκρίκσπορ για τον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Ούτε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, πάντως, πέρασε πολύ καλά στον αγώνα με τον Γιάνικ Χάνφμαν, παρότι κατάφερε να πάρει τη νίκη στα τρία σετ.

Ο 38χρονος Σέρβος ένιωσε αδιαθεσία λόγω των συνθηκών στη Σανγκάη και έκανε δύο φορές εμετό κατά τη διάρκεια του ματς με τον Γερμανό.

«Το έχω ξαναπεί, ισχύει το ίδιο για κάθε παίκτη που βγαίνει στο γήπεδο, αλλά είναι βάναυσο», σχολίασε ο Τζόκοβιτς. «Είναι βάναυσο όταν έχεις πάνω από 80% υγρασία κάθε μέρα. Ειδικά για όσους παίζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας με ζέστη, με ήλιο, είναι ακόμα πιο βάναυσο. Είναι αυτό που είναι, απλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Για μένα, βιολογικά είναι λίγο πιο δύσκολο».

Ο Τζόκοβιτς θα παίξει στη φάση των «16» του Shanghai Masters με τον Ισπανό Τζάουμε Μουνάρ.