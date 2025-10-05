Θρίαμβος Παγώνη στη Βαρκελώνη! (vid)

Ο ασταμάτητος Ραφαήλ Παγώνης νίκησε στα δύο σετ τον Φρανσίσκο Σαρντίνια και σήκωσε το τρόπαιο (και) στη Βαρκελώνη!

Ο 13χρονος τενίστας νίκησε στον τελικό του World TEC Cup τον Πορτογάλο (Νο.9 του ταμπλό και Νο.11 στην Ευρώπη) με 6-1, 7-5 σε 1 ώρα και 42 λεπτά και κατέκτησε τον έβδομο φετινό τίτλο του!

Ο Ράφα, Νο.1 στην Ευρώπη στα 14άρια, έχει κερδίσει τρία σερί τουρνουά Super Category, αφού έφυγε από το τρόπαιο από τη Μάια της Πορτογαλίας και το Μιλάνο της Ιταλίας, πριν ταξιδέψει στην Ισπανία. Ο νεαρός τενίστας έχει φέτος 45 νίκες σε 49 αγώνες στην Tennis Europe!

Ο Σαρντίνια, πάντως, τον δυσκόλεψε στο δεύτερο σετ και λίγο έλειψε να έχουμε... θρίλερ! Ο Παγώνης έχασε το αρχικό του προβάδισμα με 3-1, όμως πήρε ξανά προβάδισμα και βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-3.

Εκεί ο νεαρός Πορτογάλος κατάφερε να πετύχει το μπρέικ και να μείνει «ζωντανός» (5-4), όμως βρέθηκε στο χείλος του... γκρεμού όταν ο Ράφα είχε διπλό ματς πόιντ στο σερβίς του.

Ο Σαρντίνια έμεινε και πάλι όρθιος (5-5), αλλά δε συνέβη το ίδιο όταν σέρβιρε στο 5-6, καθώς ο Παγώνης εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο ματς πόιντ του και έκλεισε τον αγώνα.