Το πρόγραμμα της Σάκκαρη μέχρι το τέλος της σεζόν

Σε δύο ακόμα τουρνουά θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.56) δεν μπήκε απευθείας στο κυρίως ταμπλό της Γουχάν (WTA 1000) και επέλεξε να μην διεκδικήσει μια θέση μέσω προκριματικών. Ο ελεύθερος χρόνος, ωστόσο, δεν θα πάει χαμένος, καθώς η Μαρία δουλεύει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της μαζί με τον προπονητή της, τον Τομ Χιλ.

Θα παίξει, όμως, σε περίπου δέκα μέρες στο 250άρι της Οσάκα (13-19/10), ενώ θα κλείσει τη σεζόν στο 500άρι του Τόκιο, που διεξάγεται αμέσως μετά (20-26/10).

Στόχος, βέβαια, είναι να κάνει ένα καλό φίνις στη χρονιά και να βρεθεί όσο το δυνατόν ψηλότερα στο ranking!