Αποσύρθηκε από τη Σανγκάη ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters της Σανγκάης, λόγω του γνωστού προβλήματος που αντιμετωπίζει στη μέση.

Ο Έλληνας τενίστας ταξίδεψε στην Κίνα και το πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή για να αγωνιστεί, όμως πήρε την απόφαση να μην ρισκάρει μόλις λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Τη θέση του θα πάρει ο lucky loser Αλεξάνταρ Βούκιτς, που περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και θα παίξει σήμερα με τον Νούνο Μπόρζες.

Ο Στέφανος, λοιπόν, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί φέτος σε κανένα τουρνουά του ασιατικού swing και στρέφει τώρα το βλέμμα του στο Six Kings Slam, το «χρυσό» φιλικό event της Σαουδικής Αραβίας που διεξάγεται 15-18 του μήνα. H παρουσία του στο Ριάντ, βέβαια, θα πρέπει να θεωρείται αμφίβολη...

Θυμίζουμε ότι μετά το US Open έπαιξε στο Davis Cup στην Αθήνα, παρότι είχε έντονες ενοχλήσεις στη μέση του. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με διηθητική παρασπονδύλια έγχυση, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα...