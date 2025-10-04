Πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας η Μπαντόσα!

Η Πάουλα Μπαντόσα υπέγραψε συμβόλαιο ως πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας, ανακοινώνοντας τη συνεργασία με το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF), το οποίο έχει ήδη κι άλλες συνεργασίες στον κόσμο του τένις.

Εκτός από το ότι είναι ένας από τους κύριους χορηγούς της Ένωσης Επαγγελματιών Τένις (ATP) και της Γυναικείας Ομοσπονδίας Τένις (WTA), η Σαουδική Αραβία φιλοξενεί τους Τελικούς Next Gen, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις καλύτερες παίκτριες U-21 του κόσμου στο τέλος της χρονιάς, και τους Τελικούς WTA, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις οκτώ κορυφαίες παίκτριες της περιόδου στο Ριάντ.

Η πρόθεση της χώρας ήταν να φιλοξενήσει ένα νέο τουρνουά Masters 1000, το δέκατο στο ημερολόγιο, που θα διεξαγόταν τον Ιανουάριο πριν από το Australian Open.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν δυνατό και στο ανδρικό πρωτάθλημα αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με το Six King Slam, στο οποίο έξι παίκτες θα αγωνιστούν από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου για ένα από τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα στην ιστορία του τένις.

Επομένως, η Μπαντόσα εντάσσεται σε μια λίστα πρεσβευτών του τένις, ο πιο αξιοσημείωτος από τους οποίους είναι ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος έγινε πρεσβευτής της Σαουδικής Ομοσπονδίας το 2014.

«Αυτό που με έκανε να θέλω να συνεργαστώ με το PIF είναι ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Το PIF αφορά την προώθηση του τένις, την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς και τη δημιουργία ευκαιριών για όλους», δήλωσε η Μπαντόσα, η οποία ζει στο Ντουμπάι εδώ και χρόνια.