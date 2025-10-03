Καλό ξεκίνημα στη Σανγκάη ο Τζόκοβιτς (vid)

Την έβδομη διαδοχική νίκη του σε βάρος του Μάριν Τσίλιτς σημείωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του στο Masters της Σανγκάης.

O θρυλικός Σέρβος, Νο.5 στον κόσμο, λύγισε τον 37χρονη Κροάτη (Νο.94) με 7-6(2), 6-4 σε 1 ώρα και 54 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν.

Ο Νόλε δυσκολεύτηκε πολύ στο πρώτο σετ και χρειάστηκε να σβήσει δύο μπρέικ πόιντ του Τσίλιτς στο κρίσιμο ενδέκατο γκέιμ, πριν καθαρίσει το τάι μπρέικ και βάλει τις βάσεις για τη νίκη του.

Πέτυχε το πρώτο του μπρέικ στον αγώνα στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ και έδιωξε το άγχος, όμως κινδύνεψε δύο φορές όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-4 και δεν έλειψε η ένταση με την ομάδα του, ακόμα και όταν έκλεισε τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ του!

Ο Τζόκοβιτς έχει πλέον 20 νίκες σε 22 αγώνες με τον Τσίλιτς και κυνηγάει στη Σανγκάη τον πέμπτο τίτλο του. Έφτασε, μάλιστα, τις 40 νίκες στην κινεζική πόλη.

Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας του μετά την πορεία ως τα ημιτελικά του US Open.