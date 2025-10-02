Σίγουρος για το τουρνουά της Αθήνας ο Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επανέλαβε ότι το μόνο σίγουρο σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά πλάνα του μέχρι το τέλος της σεζόν είναι ότι θα παίξει στο 250άρι της Αθήνας!

Η ερώτηση που δέχτηκε στη Σανγκάη είχε να κάνει με την παρουσία του στο ATP Finals στο Τορίνο, το οποίο διεξάγεται αμέσως μετά το Hellenic Championship, δηλαδή 9-16 Νοεμβρίου.

«Είναι ένα τουρνουά (το ATP Finals) όπου τα τελευταία χρόνια είχα αρκετή επιτυχία, το κέρδισα δύο φορές και ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω, θα δούμε», είπε ο Νόλε σε συνέντευξη τύπου στην Κίνα. «Δεν κάνω πια μακροπρόθεσμα σχέδια. Το έχω πει αυτό, το είπα και στη Νέα Υόρκη. Οπότε μετά τη Σανγκάη, το μόνο τουρνουά που ξέρω ότι θα παίξω είναι αυτό στην Αθήνα και μετά θα δούμε αν παίξω στο Τορίνο ή όχι, δεν είμαι ακόμα σίγουρος». Θυμίζουμε ότι το τουρνουά της Αθήνας θα διεξαχθεί 1-8 Νοεμβρίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ .

Ο Τζόκοιβιτς θα κάνει αύριο (3/10) πρεμιέρα στο Shanghai Masters και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Κροάτης Μάριν Τσίλιτς.