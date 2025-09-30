Δεν πάει στη Σανγκάη ο Αλκαράθ

Λίγο μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Πεκίνο, ο Κάρλος Αλκαράθ αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο Masters της Σανγκάης (2-12/10).

«Είμαι πολύ απογοητευμένος που ανακοινώνω ότι δεν θα μπορέσω να παίξω στο Rolex Shanghai Masters φέτος!», έγραψε στο Instagram o 22χρονος Ισπανός. «Δυστυχώς, αντιμετωπίζω κάποια σωματικά προβλήματα και, αφού συζητήσαμε με την ομάδα μου, πιστεύουμε ότι η καλύτερη απόφαση είναι να ξεκουραστώ και να αναρρώσω. Ανυπομονούσα πραγματικά να παίξω ξανά μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς στη Σανγκάη. Ελπίζω να επιστρέψω σύντομα και να δω τους Κινέζους οπαδούς μου του χρόνου!».

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έχει για την ώρα διαφορά ασφαλείας από τον Γιάνικ Σίνερ στο Race, όμως η μάχη για το year-end No.1 σίγουρα θα φουντώσει αν ο 24χρονος Ιταλός καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο στη Σανγκάη. Ο Γιάνικ, θυμίζουμε, θα διεκδικήσει τίτλο και αύριο (1/10), καθώς θα μονομαχήσει με τον Λέρνερ Τιέν στον τελικό του Πεκίνου.

Ο Αλκαράθ ήταν πιθανός αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα προημιτελικά του Shanghai Masters, στην οποία μπαίνει τώρα ως lucky loser ο Κορεντέν Μουτέ.