Η κλήρωση του Τσιτσιπά στη Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τελικά το ταξίδι στην Κίνα και ετοιμάζεται να μπει στη μάχη του Shanghai Masters (1-12/10).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε το Πεκίνο λόγω του γνωστού τραυματισμού του στη μέση, αλλά θα παίξει (όπως όλα δείχνουν) στο προτελευταίο Masters της σεζόν, επιστρέφοντας στο tour μετά το US Open.

O Στέφανος έχει μπάι στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Νούνο Μπόρζες. Στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καρέν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των «16» ενδεχομένως να βρει τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Όποιος περάσει στη φάση των «8» μάλλον θα πέσει πάνω στον Κάρλος Αλκαράθ, επικεφαλής του ταμπλό και Νο.1 στον κόσμο.

Αν κυλήσουν όλα... ομαλά, ο νεαρός Ισπανός θα βρει στα ημιτελικά είτε τον Σάσα Ζβέρεφ, είτε τον Λορέντζο Μουζέτι.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό βρίσκεται, φυσικά, ο Γιάνικ Σίνερ, κάτοχος του τίτλου, που έχει στη δική του πλευρά τους Τέιλορ Φριτζ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Μπεν Σέλτον.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Αλκαράθ-Ντε Μινόρ

Ζβέρεφ-Μουζέτι

Σέλτον-Τζόκοβιτς

Φριτζ-Σίνερ