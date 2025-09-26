Σε τουρνουά επίδειξης με τους κορυφαίους ο Τσιτσιπάς!

Το τουρνουά θα διεξαχθεί το τριήμερο 15-16 και 18 Οκτωβρίου και οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατομμύρια δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 6 εκατ. δολάρια! Εκτός του Στέφανου Τσιτσιπά, θα παίξουν και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Χόλγκερ Ρούνε.
Ο 27χρονος τενίστας θα παίξει στην πρεμιέρα του τουρνουά κόντρα στον Ιταλό κάτοχο του τίτλου και Νο.2 στον κόσμο, Γιανίκ Σίνερ. Ο νικητής θα παίξει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.4) για μια θέση στον τελικό, ενώ ο Χόλγκερ Ρούνε (Νο.11), θα αναμετρηθεί με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.3) και ο νικητής με το Νο.1 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ.