Με Μεξικό εντός έδρας η Ελλάδα για το Davis Cup

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο η κλήρωση του Davis Cup για τα πλέι-οφ του World Group I και η Ελλάδα θα αγωνιστεί ξανά εντός έδρας, φιλοξενώντας το Μεξικό.

Θα είναι η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μεξικό στο θεσμό του Davis Cup και οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν για μια ακόμα φορά στη χώρα μας, σε γήπεδο και επιφάνεια που θα επιλέξει η Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα είναι η 6η φορά στα 7 τελευταία ζευγάρια, που αναλαμβάνει τη διοργάνωση η ελληνική ομάδα!

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ψηλά στο Davis Cup τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω και να μπει στην κορυφαία κατηγορία, τους qualifiers.

Για 4η διαδοχική χρονιά θα συμμετέχει στα πλέι-οφ του World Group I, διεκδικώντας την πρόκριση στο World Group I, όπου αγωνίστηκε για 3 συνεχόμενες χρονιές, το 2023, το 2024 και το 2025. Στην πιο πρόσφατη, τη φετινή, ηττήθηκε από τη Βραζιλία με 3-1 στο ΟΑΚΑ και έμεινε εκτός qualifiers.

Το Μεξικό έρχεται από το World Group II, όπου νίκησε την Εσθονία με 3-1 στους αγώνες της περασμένης εβδομάδας. Είναι μια ομάδα που κινείται μεταξύ πλέι-οφ World Group I και World Group II τα τελευταία χρόνια – τελευταία φορά έπαιξε στο World Group I το 2022.

Ο κορυφαίος παίκτης της στα rankings, ο Ροδρίγκο Πατσέκο Μέντεζ, βρίσκεται στο Νο.212 του κόσμου αυτή τη στιγμή, ενώ ο αμέσως επόμενος, ο Άλεξ Ερνάντεζ, στο Νο.460. Πιο δυνατό θεωρείται το διπλό της ομάδας, με τους Σαντιάγο Γκονζάλες (Νο.36) και Μιγκέλ Ρέγιες-Βαρέλα (Νο.86) να είναι εντός του Top 100, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν είχε αγωνιστεί στο Ταλίν.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν είτε το διήμερο 6-7, είτε το 7-8 Φεβρουαρίου 2026, με την Ελλάδα να έχει φυσικά τον πρώτο λόγο, ειδικά αν παραταχθεί πλήρης.