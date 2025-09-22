Τσιτσιπάς: «Δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση μου - Πηγαίνω καλά»

Διάσταση πήραν τις τελευταίες ημέρες οι φήμες που ήθελαν τον Στέφανο Τσιτσιπά να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στη μέση, αλλά ο ίδιος φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Με ένα story στο Instagram, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεκαθάρισε ότι δεν έκανε επέμβαση, αλλά είναι καλύτερα.

«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση μου και ότι πηγαίνω καλά. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τα όμορφα μηνύματα και τη συνεχή συμπαράσταση. Η ανησυχία και το ενδιαφέρον σας σημαίνουν πολλά για μένα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Στέφανος.

Πλέον ο Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για να συμμετέχει στο Masters της Σαγκάης, που είναι σε δέκα μέρες και θα φανεί αν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Στη συνέχεια, ακολουθεί σε τρεις εβδομάδες το Six Kings Slam στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, στο οποίο αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών.