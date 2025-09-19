Μποργκ για τον εθισμό στην κοκαΐνη: «Ντρεπόμουν σαν σκύλος»...

Ο Μπιορν Μποργκ σοκάρει στην αυτοβιογραφία του: Μάχη με καρκίνο και εθισμό στην κοκαΐνη

Ο θρύλος του παγκοσμίου τένις, Μπιορν Μποργκ, που αποχώρησε πρόωρα από την ενεργό δράση στα 26 του χρόνια έχοντας ήδη κατακτήσει 11 Grand Slam, προχώρησε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από την αυτοβιογραφία του «Hjärtslag» (σ.σ. «Σφυγμός»).

Ο 69χρονος Σουηδός περιγράφει ανοιχτά τη «μάχη» του με τον καρκίνο του προστάτη, αλλά και τον παλιό εθισμό του στην κοκαΐνη, για τον οποίο μιλά για πρώτη φορά δημόσια.

«Την πρώτη φορά που δοκίμασα κοκαΐνη, ένιωσα μια έντονη ορμή, κάτι που δεν μου προκάλεσε ποτέ το τένις», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας εμπειρίες από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 στο θρυλικό Studio 54 της Νέας Υόρκης.

Ο έξι φορές πρωταθλητής στο Roland Garros αποκαλύπτει πως τα χρόνια του εθισμού του τα πέρασε στο Μιλάνο, δίπλα στην τότε σύζυγό του, τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ: «Ήμασταν σε κακή παρέα, τα ναρκωτικά και τα χάπια ήταν εύκολα προσβάσιμα. Εκεί βυθίστηκα στο σκοτάδι».

Η πιο σοκαριστική στιγμή, όπως ο ίδιος παραδέχεται, ήταν το 1996 όταν κατέρρευσε σε γέφυρα της Ολλανδίας, λίγο πριν από έναν αγώνα βετεράνων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου τον περίμενε ο πατέρας του: «Δεν είπε τίποτα… Ντρεπόμουν σαν σκύλος».

Παράλληλα, μιλά για τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη πριν από δύο χρόνια: «Ο κίνδυνος εξάπλωσης υπάρχει και θα πρέπει να ζω με την αγωνία κάθε έξι μήνες για το αν ο καρκίνος εντοπίστηκε εγκαίρως. Πάντως είμαι καλά και γυμνάζομαι καθημερινά».