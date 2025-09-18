Συγκινεί ο Μποργκ: «Μάχομαι με τον καρκίνο σαν να είναι τελικός...»

Ο παλαίμαχος Σουηδός τενίστας και 11 φορές πρωταθλητής Grand Slam μίλησε για την σπουδαία μάχη του μέσω της αυτοβιογραφίας του «Heartbeats: A Memoir».

Το 2023 οι γιατροί διέγνωσαν στον Μπγιορν Μποργκ ότι έχει καρκίνο και ένα χρόνο αργότερα, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, φέρνοντας σε ύφεση την κατάστασή του.

Ο παλαίμαχος Σουηδός τενίστας συγκρίνει την σπουδαία μάχη του με ένα τελικό στο Wimbledon, όπου είχε αναδειχθεί νικητής πέντε φορές στην ξεχωριστή καριέρα του.

Στην αυτοβιογραφία του, «Heartbeats: A Memoir», γράφει χαρακτηριστικά και συγκινεί:

«Τώρα έχω έναν νέο αντίπαλο, τον καρκίνο. Δεν μπορώ να τον ελέγξω, αλλά δε θα τα παρατήσω. Θα παλεύω κάθε μέρα σαν να είναι τελικός Wimbledon – και αυτοί συνήθως πήγαιναν καλά για μένα».