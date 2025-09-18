Στο Six Kings Slam o Τσιτσιπάς! (pic)

Στο αγωνιστικό του πρόγραμμα πρόσθεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam τον επόμενο μήνα, το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Μέρος σε ένα ιδιαίτερο τουρνουά στη Σαουδική Αραβία θα πάρει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο Six Kings Slam, το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης στον κόσμο.

Ο Τσιτσιπάς θα αντικαταστήσει τον Τζακ Ντρέιπερ στους έξι του Six Kings Slam, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του.

Το ιδιαίτερο αυτό τουρνουά θα διεξαχθεί το τριήμερο 15, 16 και 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι έξι τενίστες θα πάρουν από 1,5 εκατομμύριο δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής κερδίζει ένα μυθικό μπόνους 5 εκατομμυρίων δολαρίων!

Οι έξι... βασιλιάδες του τουρνουά είναι οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριντς και Στέφανος Τσιτσιπάς.