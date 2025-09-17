Τσιτσιπάς: Το ρίσκο για την εθνική, οι ενέσεις και το τίμημα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήθελε τόσο πολύ να οδηγήσει την εθνική στους qualifiers του Davis Cup, που αψήφησε τις ιατρικές συμβουλές...

Έτσι, δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Πεκίνου την επόμενη εβδομάδα (25/9-1/10), ενώ υπάρχει κίνδυνος να χάσει και τη Σανγκάη (1-12/10)!

Ο 27χρονος τενίστας δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση και ταξίδεψε στην Αθήνα με αμφιβολίες για τη συμμετοχή του στο tie κόντρα στη Βραζιλία. Για την ακρίβεια, αυτό που του συνέστησαν οι γιατροί ήταν να μην αγωνιστεί, όμως εκείνος ήθελε να εξαντλήσει τις πιθανότητές του, γνωρίζοντας ότι χωρίς εκείνον η εθνική θα είχε ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης.

Την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο, στην απογευματινή του προπόνηση με τον Στέφανο Σακελλαρίδη, ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στη μέση και αναγκάστηκε να φύγει από το court.

Επιμένοντας να αγωνιστεί την επόμενη μέρα κόντρα στον Τιάγκο Γουίλντ, έκανε ένεση για να τα καταφέρει και τελικά όλα πήγαν κατ’ ευχήν: έβγαλε χωρίς πόνο τον αγώνα και πήρε εύκολη νίκη, κρατώντας «ζωντανή» την Ελλάδα.

Ο Στέφανος ήθελε να αγωνιστεί και στο διπλό απέναντι στους Βραζιλιάνους την Κυριακή, ωστόσο τον «συγκράτησε» η ομάδα του και τελικά έμεινε στον πάγκο, για να τα δώσει όλα στο ματς με τον Ζοάο Φονσέκα.

Από του πρώτους πόντους αυτού του αγώνα είχε ενοχλήσεις, όμως ο πόνος (ο ίδιος τον περιγράφει σαν «μαχαιριά») άρχισε σιγά-σιγά να υποχωρεί και γι’ αυτό είδαμε έναν σούπερ Στέφανο μετά την απώλεια του πρώτου σετ.

Βρέθηκε, λοιπόν, αγκαλιά με τη νίκη, αλλά ο πόνος επέστρεψε και το άγχος στο τέλος του αγώνα έγινε διπλό, με αποτέλεσμα τελικά να λυγίσει και καθαρίσει το tie ο νεαρός Βραζιλιάνος.

Αναγκαστικά, ο Στεφ τώρα θα μείνει εκτός για μερικές μέρες (έκανε σήμερα ένεση κορτικοειδών) και ανάλογα με την κατάστασή του, θα αποφασιστεί αν θα παίξει στη Σανγκάη.

Το ήξερε και ο ίδιος ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνουν χειρότερα τα πράγματα για εκείνον, αλλά επέλεξε να ρισκάρει. Αν γυρνούσε, όμως; τώρα τον χρόνο πίσω, θα άλλαζε την απόφασή του;

Μάλλον όχι…