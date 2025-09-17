Αποσύρθηκε από το Πεκίνο η Σαμπαλένκα

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρσή της, διευκρινίζοντας πάντως ότι ο τραυματισμός δεν είναι ανησυχητικός.
Μετά την κατάκτηση του US Open, η σεζόν θεωρείται ήδη απόλυτα επιτυχημένη για τη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια, η οποία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη για το Νο.1 στο τέλος της χρονιάς. Έτσι, η απόφαση να ξεκινήσει το ασιατικό σπριντ λίγο αργότερα –από τη Γουχάν, όπου πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο και έχει 1000 βαθμούς να υπερασπιστεί– δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Από το Πεκίνο (24 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου) θα χάσει 215 βαθμούς, όμως η Ίγκα Σβιόντεκ δεν υπερασπίζεται βαθμούς ούτε στο Πεκίνο ούτε στη Γουχάν, αφού πέρσι απουσίασε από το τουρ για τρεις εβδομάδες λόγω της υπόθεσης με το ντόπινγκ. Έτσι, η Σαμπαλένκα έχει την ευκαιρία να διατηρήσει ή και να αυξήσει το προβάδισμά της, το οποίο αυτή τη στιγμή ξεπερνά τους 3.000 βαθμούς.