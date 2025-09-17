Αποσύρθηκε από το Πεκίνο η Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν θα δώσει το «παρών» στο 1000άρι του Πεκίνου, λόγω τραυματισμού.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρσή της, διευκρινίζοντας πάντως ότι ο τραυματισμός δεν είναι ανησυχητικός.

Aryna Sabalenka has withdrawn from the 2025 China Open due to a minor injury.

We wish her a speedy recovery and look forward to welcoming her back in Beijing.#2025ChinaOpen — China Open (@ChinaOpen) September 17, 2025

Μετά την κατάκτηση του US Open, η σεζόν θεωρείται ήδη απόλυτα επιτυχημένη για τη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια, η οποία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη για το Νο.1 στο τέλος της χρονιάς. Έτσι, η απόφαση να ξεκινήσει το ασιατικό σπριντ λίγο αργότερα –από τη Γουχάν, όπου πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο και έχει 1000 βαθμούς να υπερασπιστεί– δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Από το Πεκίνο (24 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου) θα χάσει 215 βαθμούς, όμως η Ίγκα Σβιόντεκ δεν υπερασπίζεται βαθμούς ούτε στο Πεκίνο ούτε στη Γουχάν, αφού πέρσι απουσίασε από το τουρ για τρεις εβδομάδες λόγω της υπόθεσης με το ντόπινγκ. Έτσι, η Σαμπαλένκα έχει την ευκαιρία να διατηρήσει ή και να αυξήσει το προβάδισμά της, το οποίο αυτή τη στιγμή ξεπερνά τους 3.000 βαθμούς.