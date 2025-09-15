Το «ευχαριστώ» στην Αθήνα και τα εύσημα στη Βραζιλία από τον Τσιτσιπά (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηγήθηκε της Εθνικής Ομάδας τένις στο ΟΑΚΑ, όμως η Βραζιλία προεξάρχοντος του Ζοάο Φονσέκα πήρε την πρόκριση για τη συνέχεια του Davis Cup.
Μία ημέρα μετά την «αυλαία» του διήμερου τουρνουά, ο Έλληνας πρωταθλητής ευχαρίστησε την Αθήνα για τη στήριξη και απέδωσε τα εύσημα στον βασικό αντίπαλό του.
«Αθήνα, ευχαριστούμε/ώ για την αγάπη! Ζοάο και Βραζιλία, συγχαρητήρια για την πανάξια νίκη σας», τα όσα έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο «Χ».
Athens, thank you for the love 💙— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 15, 2025
Joao and Brazil, congrats on a well-deserved win. pic.twitter.com/dzTRrirk4m