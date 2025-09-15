Το «ευχαριστώ» στην Αθήνα και τα εύσημα στη Βραζιλία από τον Τσιτσιπά (pic)

Το Davis Cup στο ΟΑΚΑ δεν είχε «happy end» για την Ελλάδα που αποκλείστηκε με 3-1 από την Βραζιλία και παράλληλα, από την επόμενη φάση των προκριματικών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηγήθηκε της Εθνικής Ομάδας τένις στο ΟΑΚΑ, όμως η Βραζιλία προεξάρχοντος του Ζοάο Φονσέκα πήρε την πρόκριση για τη συνέχεια του Davis Cup.

Μία ημέρα μετά την «αυλαία» του διήμερου τουρνουά, ο Έλληνας πρωταθλητής ευχαρίστησε την Αθήνα για τη στήριξη και απέδωσε τα εύσημα στον βασικό αντίπαλό του.

«Αθήνα, ευχαριστούμε/ώ για την αγάπη! Ζοάο και Βραζιλία, συγχαρητήρια για την πανάξια νίκη σας», τα όσα έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο «Χ».