Παραμένει στο Νο 27 του κόσμου ο Στέφανος Τσιτσιπάς - 56η η Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 27η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP. Έχασε μία θέση η Μαρία Σάκκαρη.

Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας και πρώην Νο 3 στον κόσμο, έχει 1.830 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ με 11.540 βαθμούς, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Γιανίκ Σίνερ με 10.780 βαθμούς.

Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.540 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.780

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.930

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.830

5. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.675

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.280

7. Τζακ Ντρέιπερ (Βρετανία) 3.690

8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.545

9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.505

10. Κάρεν Κατσάνοφ (Ρωσία) 3.280

...

27. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.830

56η η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε κατά μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στο Νο 56, ενώ η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα προηγείται μακράν των υπολοίπων, στην βαθμολογία, που διατηρεί η WTA.



Παράλληλα, η Αμερικανίδα, Ιβα Γιόβιτς, η οποία σε ηλικία μόλις 17 ετών, έγινε η νεαρότερη παίκτρια που κέρδισε τουρνουά εφέτος με τον θρίαμβο της (14/9) στην Γκουανταλαχάρα, «σκαρφάλωσε» 37 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυνικών και πλέον βρίσκεται 36η στον κόσμο.

Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.225 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.933

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.874

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.159

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.793

6. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.579

7. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.383

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.006

9. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 4.003

10. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 3.833

...

56. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.091