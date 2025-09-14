Έχασε από τον Φονσέκα ο Τσιτσιπάς, καθάρισε το tie η Βραζιλία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μεγάλη ευκαιρία κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα και η Βραζιλία νίκησε με 3-1 την Ελλάδα στο ΟΑΚΑ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν έτοιμος να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 6-4, 3-6, 7-5 από τον 19χρονο Βραζιλιάνο (Νο.42) σε 2 ώρες και 7 λεπτά.

Έτσι, η Βραζιλία περνάει στους qualifiers, που θα διεκδικήσουν το 2026 ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Davis Cup, ενώ η εθνική θα παίξει τον Φεβρουάριο για άλλη μια φορά στα πλέι οφ του World Group I.

Mε εξαιρετική εμφάνιση μετά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Στέφανος έφερε το ματς στα ίσα, προηγήθηκε με 5-3 στο τρίτο και πήρε μετά τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη, όμως ο Φονσέκα πέτυχε δύο μπρέικ στη σειρά και... άλλαξε το σενάριο. Το φοβερό, μάλιστα, είναι ότι μέχρι το 5-4, ο Τσιτσιπάς δεν είχε χάσει πόντο στο σερβίς του στο τρίτο σετ.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι ο Στέφανος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στη μέση, όμως αποφάσισε να ρισκάρει και να τα δώσει όλα για την εθνική. Δεν του βγήκε, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε...

