Στο ΟΑΚΑ ο Τζόκοβιτς – Αποθεώθηκε πριν τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Φονσέκα (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε από το κοινό λίγο πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζοάο Φονσέκα για το Davis Cup.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις έφτασε γύρω στις 19:00 μαζί με τον γιο του και κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της ΕΦΟΑ Θοδωρή Γκλαβά, παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια της Ελλάδας να μείνει «ζωντανή» στη σειρά απέναντι στη Βραζιλία, που προηγείται με 2-1.

Λίγο αργότερα, στις κερκίδες εμφανίστηκε και η Μαρία Σάκκαρη, αποθεώθηκε από το κοινό και αρκετά παιδιά έσπευσαν να της ζητήσουν αυτόγραφο. Στη συνέχεια, η Ελληνίδα τενίστρια δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τον Τζόκοβιτς και να τον αγκαλιάσει.

