Θέλει να γράψει ιστορία η εθνική!

Μεγάλες στιγμές θα γνωρίσει απόψε το ολυμπιακό κέντρο αντισφαίρισης, καθώς η εθνική Ελλάδαw θα προσπαθήσει να περάσει για πρώτη φορά στους quaifiers του Davis Cup!

To σκορ με τη Βραζιλία είναι στο 1-1, με τον Στέφανο Σακελλαρίδη να χάνει χθες στις λεπτομέρειες από τον Ζοάο Φονσέκα και τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση κόντρα στον Τιάγκο Γουίλντ και να επικρατεί εύκολα στα δύο σετ.

Τη σκυτάλη θα πάρει σήμερα στις 17.00 το διπλό, όπου το ελληνικό δίδυμο καλείται να σταματήσει τους πολύπειρους και άκρως επιτυχημένους Ραφαέλ Μάτος (Νο.49) και Μαρσέλο Μέλο (Νο.52).

Με βάση το αρχικό πρόγραμμα, ο Πέτρος Τσιτσιπάς θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον αδερφό του Στέφανο, όμως ενδέχεται να αλλάξει η σύνθεση προκειμένου να κρατήσει ο 27χρονος τενίστας δυνάμεις για τη μεγάλη μάχη με τον Ζοάο Φονσέκα, που θα διεξαχθεί αμέσως μετά!

Σε αυτή την περίπτωση, τη θέση του πιθανότατα θα πάρει ο Στέφανος Σακελλαρίδης, εφόσον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο πόδι που τον ταλαιπώρησε χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Φονσέκα.

Αν η σειρά πάει στο 2-2 με το ματς Τσιτσιπάς-Φονσέκα, τότε τα πάντα θα κριθούν σε πέμπτο ματς, όπου θα αναμετρηθούν Σακελλαρίδης και Γουίλντ. Και πάλι, αν όλα είναι καλά με τον 21χρονο τενίστα...

Όποια ομάδα φτάσει τις τρεις νίκες, θα πάρει το εισιτήριο για τους qualifiers, που τη νέα σεζόν θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup.

Η διάθεση των ελάχιστων εισιτηρίων που έχουν απομείνει γίνονται μέσω του more.com.

Οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

Το πρόγραμμα (17.00)

Π. Τσιτσιπάς/Σ.Τσιτσιπάς- Μάτος/Μέλο

Σ. Τσιτσιπάς-Φονσέκα

Σακελλαρίδης-Γουίλντ